Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv". Con queste parole il volto di Mediaset, oggi parlamentare di Forza Italia, ammette che potrebbe tornare in tv. Lo fa ospite da Monica setta a Storie al bivio nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 15. 30 su Rai 2.

"Rimpiango i tempi di Forum, la musica, gli amici, lo studio, i camerini" ha detto alla Setta "quella è stata la mia vita per tanti anni e aveva un suono bello. Fare politica è una grande sfida ma è un mestiere a cui sono arrivata successivamente. Ora sono concentrata sulla riforma della giustizia, poi potrei farmi tentare da un ritorno in tv ".

E a proposito di Forum, la Dalla Chiesa ammette i suoi sbagli: "Lasciai perché mi dissero che Forum avrebbe chiuso i battenti. Era settembre, i contratti per la mia squadra si facevano solo fino a dicembre. Non me la sono sentita di far pagare a tante famiglie il peso delle mie scelte e me ne sono andata. Ma quelle erano voci che poi si rivelarono infondate visto che Forum va ancora in onda. Sbagliai a non andare a Milano da Berlusconi. Lui mi avrebbe detto la verità ed io sarei rimasta al mio posto ".

Rita Dalla Chiesa torna poi su Fabrizio Frizzi: “Quando è morto mio padre ero distrutta, l'incontro con lui mi ha salvato. La sua leggerezza, il suo amore tenero mi hanno ridato vita. Poi l'ho perso due volte quando ci siamo separati e quando è mancato. Un dolore forte che non passerà mai definitivamente”.