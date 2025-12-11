circle x black
Cerca nel sito
 

Storie al bivio, Rita Dalla Chiesa: "Mi manca fare tv. Frizzi? L'ho perso due volte"

La conduttrice televisiva: "Rimpiango i tempi di Forum, la musica, gli amici, lo studio, i camerini"

Rita Dalla Chiesa - fotogramma/ipa
Rita Dalla Chiesa - fotogramma/ipa
11 dicembre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv". Con queste parole il volto di Mediaset, oggi parlamentare di Forza Italia, ammette che potrebbe tornare in tv. Lo fa ospite da Monica setta a Storie al bivio nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 15. 30 su Rai 2.

"Rimpiango i tempi di Forum, la musica, gli amici, lo studio, i camerini" ha detto alla Setta "quella è stata la mia vita per tanti anni e aveva un suono bello. Fare politica è una grande sfida ma è un mestiere a cui sono arrivata successivamente. Ora sono concentrata sulla riforma della giustizia, poi potrei farmi tentare da un ritorno in tv ".

E a proposito di Forum, la Dalla Chiesa ammette i suoi sbagli: "Lasciai perché mi dissero che Forum avrebbe chiuso i battenti. Era settembre, i contratti per la mia squadra si facevano solo fino a dicembre. Non me la sono sentita di far pagare a tante famiglie il peso delle mie scelte e me ne sono andata. Ma quelle erano voci che poi si rivelarono infondate visto che Forum va ancora in onda. Sbagliai a non andare a Milano da Berlusconi. Lui mi avrebbe detto la verità ed io sarei rimasta al mio posto ".

Rita Dalla Chiesa torna poi su Fabrizio Frizzi: “Quando è morto mio padre ero distrutta, l'incontro con lui mi ha salvato. La sua leggerezza, il suo amore tenero mi hanno ridato vita. Poi l'ho perso due volte quando ci siamo separati e quando è mancato. Un dolore forte che non passerà mai definitivamente”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rita dalla chiesa monica setta storie al bivio
Vedi anche
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza