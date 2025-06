Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, tesse gli elogi di 'Striscia la notizia', in chiusura della stagione: "Ieri si è conclusa la 37ª edizione di Striscia la notizia. Il Tg satirico di Antonio Ricci - dice Scheri in una nota - mantiene inalterato da anni il suo spirito inconfondibile: un laboratorio quotidiano di satira, inchieste e racconto del Paese reale, attento a far luce sulle sue contraddizioni. Striscia la notizia tocca con mano i problemi dell’Italia, li racconta a contatto diretto con la gente, contribuendo a risolvere situazioni e a denunciare ingiustizie e malefatte. Grazie ad Antonio Ricci, guida instancabile, ai conduttori, alle veline, agli inviati e a tutta la straordinaria squadra produttiva per la passione e la cura con cui danno vita a un programma unico nel panorama televisivo italiano".

Il tg satirico caratterizza l'access prime time di Canale 5 da 36 anni (nacque un anno prima, nel 1988, su Italia 1). Gli annali della tv italiana sono punteggiati dagli scoop di 'Striscia', a volte accompagnati da reazioni scomposte dei destinatari, fino alla rissa con i 'Tapirofori'. Negli anni il vocabolario italiano si è arricchito di diversi neologismi nati nel programma ideato da Antonio Ricci, da Veline a Tapiro e 'attapirato', entrati nel linguaggio comune. Per quanto spesso divisivo, il tg satirico di Ricci è sempre stato ed è ancora un attore centrale dello scenario televisivo italiano.