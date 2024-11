Su DeAKids il nuovo game show 'Gioco da ragazzi'

Arriva su DeAKids, canale 601 di Sky, il nuovo game show 'Gioco da ragazzi': una sfida continua nel corso della quale un vivace quintetto di gamer dovrà compiere un divertente salto indietro nel tempo per confrontarsi per la prima volta con una serie di giochi provenienti dal passato e dalla tradizione popolare. È una challenge decisamente analogica quella che attende Marcy, NicoPunto, Lightning95, Rebby e ZeyXon24, i cinque creator, amatissimi dal pubblico più giovane su YouTube (tutti insieme contano oltre 2 milioni di iscritti), saranno costretti ad abbandonare schermi, tastiere e poltrone da gioco per mettersi alla prova in un programma che sembra uscito da un videogioco, ma che un videogioco non è.

Da 'Campana' a 'Un, Due, Tre, Stella', dalla 'Corsa nei Sacchi' fino a 'Carriola', passando per molte altre sfide uscite dai cortili di una volta. Saranno tanti i 'livelli' provenienti dal passato con i quali si dovranno misurare Marcy, NicoPunto, Lightning95, Rebby e ZeyXon24, alla scoperta di come ci si divertiva quando ancora non esistevano consolle, computer, internet e schermi 4k. In ogni puntata, però, i cinque gamer, veri pro del divertimento, non saranno lasciati soli in questa avventura! Ad aiutarli tre nonni fuori dal comune, veri esperti dei giochi di una volta, che saranno i loro coach d’eccezione: Nonno Manfredi (Marco Ghirlandi), il più impacciato, Nonna Sandra (Margherita Antonelli), la competitiva e Nonno Aldo (Renzo Sinacori), lo sportivo!

Per i tre coach-nonni il lavoro non mancherà. Dovranno spiegare alla squadra di giovani youtuber il regolamento di ogni gioco d’antan, dovranno allenarli, dovranno fare il tifo per loro, ma soprattutto dovranno aiutarli a compiere la loro missione: adattare i giochi da nonni alla contemporaneità, trasformandoli, in poche parole, in 'Giochi da ragazzi'. A tenere le redini del game show una voce fuori campo, la Signora Voce, Riccardo Suarez, che oltre a occuparsi della telecronaca delle sfide non perderà l’occasione per ironizzare sulle situazioni in cui i concorrenti si troveranno coinvolti. Sarà inoltre sempre sua l’ultima parola, sarà giudice supremo e insindacabile per decretare il vincitore e soprattutto il perdente della sfida di puntata a cui spetterà la temuta penitenza finale, la sedia slime.

Un viaggio all’essenza del gioco, sospeso tra passato e presente che fa incontrare generazioni diverse in nome del divertimento che mira a combinare il fascino dei giochi classici con l’innovazione e la creatività del mondo dei videogiochi, portando ancora una volta in televisione le vivaci dinamiche dei format YouTube, sviluppandole, adattandole e scrivendole per il piccolo schermo. 'Gioco da ragazzi' è una produzione originale KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore. Il programma è scritto da Marianna Stefanucci e Adriano Roncari, con la regia di Marco KK Rossi, già regista di Music Distraction.