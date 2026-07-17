circle x black
Cerca nel sito
 

Tale e Quale Show, Carlo Conti svela cast: dentro Perego, Corvaglia, Pettinelli e Jasmine Carrisi

Tornano in gara anche i 'duetti impossibili' di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell'ultima edizione

Tale e Quale Show - fotogramma/ipa
Tale e Quale Show - fotogramma/ipa
17 luglio 2026 | 14.03
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Contro ogni scaramenzia, Carlo Conti, con la consueta ironia, ha scelto venerdì 17 luglio, alle 13.13, per svelare con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026, il varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.

Tornano in gara anche i 'duetti impossibili' di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell'ultima edizione.

Come già annunciato, la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che cambierà a ogni puntata.

L'appuntamento con Tale e Quale Show è su Rai1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, con la conduzione di Carlo Conti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tale e Quale Show 2026 Carlo Conti Direzione Intrattenimento Prime Time Endemol Shine Italy
Vedi anche
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza