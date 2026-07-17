Tornano in gara anche i 'duetti impossibili' di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell'ultima edizione
Contro ogni scaramenzia, Carlo Conti, con la consueta ironia, ha scelto venerdì 17 luglio, alle 13.13, per svelare con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026, il varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.
Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.
Tornano in gara anche i 'duetti impossibili' di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell'ultima edizione.
Come già annunciato, la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che cambierà a ogni puntata.
L'appuntamento con Tale e Quale Show è su Rai1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, con la conduzione di Carlo Conti.