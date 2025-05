Tananai scalda i motori per l'estate 2025 che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani con il 'Calmocobra Live – Estate 2025' e annuncia una sorpresa: "Ci sarà qualche canzoncina nuova da imparare che non vedo l'ora di far uscire", dice l'artista. "D'estate voglio divertirmi e far divertire. È giusto cantare il più possibile".

L'artista, che da poco ha concluso il suo primo tour europeo, è pronto a ripartire per il suo viaggio live e dopo la prima tappa romana, continuerà a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla e farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l’artista concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.