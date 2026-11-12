Tarantino confessa i retroscena di 'Bastardi senza gloria': "Licenziai Melanie Laurent e Isabelle Huppert"

Quentin Tarantino senza freni in 'The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds', il libro di Jay Glennie che racconta il dietro le quinte della realizzazione del celebre film 'Bastardi senza gloria' di Tarantino. Il regista premio Oscar racconta perché decise di licenziare le attrici Melanie Laurent e Isabelle Huppert prima dell'inizio delle riprese del suo film del 2009 ambientato nella Seconda guerra mondiale. Laurent - che alla fine è stata scelta per il ruolo di Shosanna Dreyfus, una giovane proprietaria di un cinema francese in cerca di vendetta contro l'ufficiale nazista responsabile della morte della sua famiglia - rischiò seriamente di perdere il ruolo. "La lettura del copione di Mélanie Laurent fu terribile. Non era nemmeno abbastanza buona da essere definita terribile", dichiara Tarantino nel libro, come riporta 'Variety'. "Per me il 'table read' (la lettura del copione da parte degli attori, ndr) è il giorno più emozionante della pre-produzione. È il momento in cui vedo il film prendere vita per la prima volta. Fino ad allora, ho letto le scene da solo o con qualche amico. Avere tutto il cast insieme è fondamentale". E Laurent "fu pessima, quindi la licenziai".

Pochi giorni dopo, però, l'attrice contattò il regista chiedendogli una seconda possibilità. Gli spiegò di non essere stata bene durante la lettura e si offrì di tornare a proprie spese in Germania, soggiornando in hotel di tasca sua, per fare una nuova prova. Colpito dalla sua determinazione, Tarantino accettò di darle un'altra opportunità, a patto che affrontasse tre giorni di prove intensive con lui. Quell'impegno fu sufficiente a convincerlo: Laurent riconquistò il ruolo e diventò la Shosanna che il pubblico ha poi conosciuto sul grande schermo. "Voglio che sia chiaro: adoro Melanie", precisa il regista. "Se non stessimo parlando della lavorazione di 'Bastardi senza gloria', non penserei mai più a quel 'table read'. Melanie è la mia Shosanna e ha fatto un lavoro straordinario. Ma questo episodio fa parte della storia del film". Esito diverso per Isabelle Huppert. Tarantino licenziò l'attrice perché non si presentò alla lettura del copione. Il ruolo di Madame Ada Mimieux, la donna che avrebbe aiutato Shosanna a Parigi, venne così affidato a Maggie Cheung. "Huppert non si presentò. E allora, l'ho licenziata", racconta il cineasta. "Adoro Isabelle, ma c'erano problemi contrattuali che continuavano a trascinarsi. Poi saltò anche il 'table read'. Così scegliemmo Maggie". Il regista aggiunge: "Per come la vedo io, se sei stato scelto per il film e non sei presente a quel tavolo, non ti devo proprio nulla. Puoi essere sostituito, soprattutto se qualcun altro riesce a entusiasmarmi in tua assenza".

Paradossalmente, tutte le scene con il personaggio di Madame Ada Mimieux finirono per essere eliminate dal montaggio finale. Tarantino ritenne infatti che spiegassero troppo al pubblico alcuni dettagli della storia. "Maggie era fantastica", spiega. "Ma non c'era bisogno di mostrare come Shosanna fosse entrata in possesso del cinema. Bastava la scritta 'Quattro anni dopo' e una breve spiegazione sul fatto che lo aveva ereditato dalla zia". Uscito nel 2009, 'Bastardi senza gloria' divenne un grande successo internazionale e contribuì a consacrare definitivamente Melanie Laurent. Tarantino, tuttavia, non ha dubbi sulla sua filosofia di casting: "Non ho una bussola morale quando assegno un ruolo: gli attori devono essere quelli giusti. Se qualcosa non funziona, non funziona. Non devo nulla agli attori. Devo al mio film i migliori interpreti possibili. Punto".