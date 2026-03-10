circle x black
Cerca nel sito
 

Taratata, stasera 10 marzo: l'appuntamento speciale con Bonolis

Torna con una serata evento che ripercorre le due puntate dello show andate in onda a febbraio

Taratata
Taratata
10 marzo 2026 | 06.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio.

A riproporre questo viaggio musicale è ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico attraverso le esibizioni più emozionanti, i duetti più sorprendenti e i momenti più coinvolgenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo.

Sul palco tutti insieme: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Edoardo Leo e Giorgio Panariello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Taratata paolo bonolis
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza