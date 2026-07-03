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Taylor Swift si sposa, le regole del matrimonio blindato: vietati smartphone e il +1 ai single

La cantautrice dei record convolerà a nozze al Madison Square Garden, il 'royal wedding' d'America blindatissimo durerà circa 10 ore

Taylor Swift e Travis Kelce - fotogramma/ipa
Taylor Swift e Travis Kelce - fotogramma/ipa
03 luglio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stato ribattezzato 'il royal wedding d’America' il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, che si celebrerà oggi con una cerimonia lunghissima - "durerà dieci ore", scrivono i media internazionali - all’interno del Madison Square Garden a New York.

'Page Six' sostiene però che i due si siano già sposati in segreto, come suggerirebbe la rotta del jet privato della cantante che domenica avrebbe è atterrato nelle città dove vivono i loro familiari. La grande festa è invece attesa per questo pomeriggio, dopo la cena con familiari e amici stretti che si è tenuta ieri all’Infosys Theater: un momento definito "intimo", per quanto possibile, con circa cento invitati.

Il programma

La tabella di marcia di oggi è serrata e scandita al minuto: le porte del Madison Square Garden apriranno alle 15.30 ora locale, alle 16 è previsto un cocktail party, mentre la cerimonia nuziale inizierà alle 17.30. Il ricevimento, da programma, partirà alle 18.30 e si concluderà alle 2 del mattino, circa. Insomma, la cantautrice dei record e il celebre giocatore di football americano non avranno tempo di annoiarsi.

Il Madison Square Garden è completamente blindato. Nonostante i tendoni montati per schermare ingressi e uscite da sguardi indiscreti, fan e giornalisti, 'Page Six' ha pubblicato alcuni scatti rubati che mostrano un allestimento da fiaba: decorazioni floreali e un castello bianco immerso in un giardino artificiale. Una scelta insolita quella di festeggiare un matrimonio al Madison Square Garden, ma che - sottolinea il tabloid - garantisce ai futuri sposi ciò che più desiderano: sicurezza e privacy, due elementi che la venue in questione, solitamente riservata a concerti ed eventi sportivi, può assicurare meglio di qualsiasi altro posto tradizionale.

Taylor e Travis, che avevano annunciato le nozze nell’agosto 2025, hanno infatti messo in atto un piano di sicurezza che sulla carta sembra infallibile. A partire dal divieto degli smartphone: gli invitati sono stati obbligati a firmare un accordo di riservatezza e hanno ricevuto inviti digitali con filigrana personalizzata per evitare qualsiasi fuga di notizie. Agli ospiti single è stato vietato di portare un accompagnatore: l’accesso in coppia è consentito solo a chi è sposato o ha una relazione ufficialmente riconosciuta.

La politica del 'niente anello, niente accompagnatore' nasce da esigenze di sicurezza e punta a mantenere un controllo rigidissimo sull’identità dei presenti, evitando imbucati, paparazzi e la diffusione di immagini non autorizzate sui social. A festeggiare la coppia, secondo le indiscrezioni, dovrebbero arrivare Selena Gomez, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse con il compagno Robert Pattinson, e Gigi Hadid insieme a Bradley Cooper. Non ci saranno invece - contrariamente alle voci circolate nei giorni scorsi - il principe William e la principessa Kate Middleton. Gli ospiti attesi sono più di mille.

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matrimonio Taylor Swift Travis Kelce Madison Square Garden
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