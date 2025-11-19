TellyNonPiangere pronto a salutare il reality nella puntata degli inediti secondo gli esperti Sisal

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, l’atmosfera a X Factor si scalda e gli esperti Sisal vedono in TellyNonPiangere il papabile eliminato di una delle puntate più attese, quella degli inediti. La possibilità di vedere fuori il giovane cantautore del team Francesco Gabbani è infatti offerta a 1,57. Scenario curioso quello di Gabbani, che si trova a guidare contemporaneamente il concorrente più vicino a lasciare la gara, ma anche il probabile candidato per il trionfo finale: PierC, ancora saldo nel ruolo di favorito a 2,00.

Ma attenzione perché per TellyNonPiangere il dado non è ancora tratto. Anche se le probabilità sono inferiori, non è infatti esclusa l’ipotesi che ad abbandonare la competizione a un passo dalla finale possa toccare a Viscardi. Su Sisal.it l’ipotesi è offerta a 2,50. Con il suo stile, che mescola jazz, R&B e soul in chiave contemporanea, l’artista campano classe 2000 della squadra di Paola Iezzi sembrerebbe non aver conquistato pienamente il pubblico.

Non ci resta dunque che aspettare il verdetto della quinta puntata, per scoprire chi dovrà abbandonare X Factor proprio sul più bello.