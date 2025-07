Prima puntata di Temptation Island 2025 ieri, giovedì 3 luglio. Protagonista della serata la coppa di Alessio e Sonia M., già esplosa. Lei, dopo aver sentito in alcuni video alcune affermazioni del suo fidanzato che non le sono piaciute affatto, ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato. "Entrata nel villaggio hai scoperto che lui ti ha mentito sulla reale motivazione per cui ti ha portato qui. Dice che non sa se ti ama, se ti ha mai amata e se sta con te solamente per gratitudine", le ha detto Filippo Bisciglia mentre sono in attesa. Ma Alessio non si è presentato.

Alessio, 39 anni è fidanzato da 8 anni con Sonia M., 48 anni, entrambi avvocati. Convivono da 7 anni a Ortanova (Foggia). Al reality ha scritto Alessio perché "sta vivendo un rapporto turbolento con Sonia M. che lo spinge a farsi diverse domande", ha affermato. Sonia M. aveva detto dal canto suo che da un po’ di tempo vedeva Alessio distante e con atteggiamenti che la facevano dubitare dell’amore che lui provava per lei. Lei sapeva di essere innamorata di Alessio, ma siccome in passato si è sentita usata in un’altra relazione, non voleva sbagliare ancora.

Secondo il regolamento, a questo punto, entrambi dovrebbero abbandonare il programma. Ma arriva uno strappo, e Sonia - su richiesta della altre fidanzate alla produzione - resta nel villaggio. A comunicarle la notizia è il conduttore. Sonia potrà quindi continuare il suo percorso all’interno di 'Temptation Island': "Lui parla sempre di karma... vedi che ti ha fatto il karma? Che ora tu te ne vai e io invece posso restare grazie a voi ",ha detto alle altre fidanzate -