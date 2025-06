Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5.

Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un filmato di presentazione della quarta coppia, che si aggiunge a quelle svelate negli ultimi giorni. La prima, formata da Alessio e Sonia M . La seconda, formata da Simone e Sonia B . E la terza, formata da Valentina e Antonio .

Maria Concetta e Angelo

A scrivere a Temptation Island è stata Concetta perché, ammette, di avere tanti problemi di fiducia nei confronti del suo fidanzato. Ha 37 anni ed è una babysitter: "Non a caso mi prendo cura anche di lui...". Angelo ha 33 anni e nella vita fa il cartongessista.

"In passato è stato un 'femminaro', non sono pazza. A volte non lo becco solo perché è un parac**o", ha detto lei, mostrando poi la tecnica infallibile dello 'scotch', per testare la fiducia del fidanzato e per essere certi che non ci siano tracce di ragazze nel letto di lui.