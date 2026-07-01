Stasera, mercoledì 1 luglio, torna 'Temptation Island' con la seconda puntata in prima serata su Canale 5. Il nuovo appuntamento ripartirà dal falò di confronto anticipato chiesto da Giovanni che, deluso dagli atteggiamenti della fidanzata Sabrina, esige dei chiarimenti sul suo comportamento. Sabrina si presenterà al falò?

Intanto... tra dubbi, inaspettati colpi di scena e nuovi avvicendamenti continua il percorso delle altre coppie sempre più determinate a mettere alla prova la solidità della loro relazione.

Il caso del video hot

Il giorno dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, è scoppiato il caso 'video hard' della coppia Gabriele e Sara. Un loro vecchio video intimo, che sarebbe stato postato nel passato su OnlyFans, è iniziato a circolare in rete creando scompiglio tra la produzione del programma di Canale5 che non era stata informata a riguardo.

La coppia ha cercato quindi di spiegare la situazione postando un video dalle pagine ufficiale del reality show: "So che stanno girando video miei e di Sara, di quattro anni fa. Non ero a conoscenza che stessero girando e qualcuno li ha diffusi", ha detto Gabriele, "abbiamo omesso questa cosa un po' per vergogna e poi perché non credevo stessero ancora girando. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei passassimo come una coppia finta, perché di finto non c'è stato nulla. Non sono un attore e vi garantisco che quello che c'è stato era reale. Anche in quel periodo eravamo insieme, eravamo ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video".

"Questo video purtroppo esiste… stanno girando cose veramente spiacevoli, di una sbandata di tantissimo tempo fa", ha spiegato poi Sara in lacrime, "è stato pubblicato e spiattellato ovunque, mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma come si poteva... certamente non era una cosa di cui andassi fiera e di cui mi sarei vantata. È stata veramente una cazzata di 48 ore di merda. Vorrei non fosse strumentalizzata, vorrei non venissero messi in dubbio 7 anni di vita con una persona".