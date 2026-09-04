circle x black
Cerca nel sito
 

Temptation Island Spagna, Ignacio de Borbón nel cast: è il cugino di Re Filippo VI

Il modello e influencer 26enne aveva già partecipato alla versione spagnola dell'Isola dei Famosi

Ignazio de Borbon - Instagram
Ignazio de Borbon - Instagram
04 settembre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Temptation Island Spagna si prepara ad accogliere Ignacio de Borbón tra i concorrenti della nuova edizione. Il suo cognome non è passato inosservato: Ignacio è infatti un lontano cugino di Re Felipe VI. La partecipazione al reality spagnolo non rappresenta però il suo debutto in televisione. Il 26enne ha già preso parte a 'Supervivientes', la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, arrivando tra i finalisti.

Ora 'Nacho' è pronto a mettersi alla prova sull'isola delle tentazioni, dove parteciperà insieme alla fidanzata Náyades Lospitao. I due stanno insieme da circa due anni e si sono conosciuti durante un evento di influencer a Valencia. Ignacio definisce Náyades "l'amore della" sua "vita" e dalla descrizione-video i due sembrano piuttosto affiatati e con le idee chiare sulla loro relazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
temptation island Ignacio de Borbón spagna
Vedi anche
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza