Titty e Antonio alla resa dei conti. Durante la puntata andata in onda il 15 ottobre, la fidanzata Titty ha chiesto nuovamente il falò di confronto col fidanzato Antonio, dopo l'ennesima delusione ricevuta. Ecco com'è andata tra i due.

Il falò di confronto

Antonio appena arrivato al falò di confronto ha scoperto, grazie a Filippo Bisciglia, che Titty durante la scorsa puntata ha lanciato l'anello di fidanzamento sul fuoco. Un gesto teatrale che ha fatto il giro del web. Antonio non sembrava affatto sorpreso dall'accaduto. Sono stati giorni difficili, soprattutto per Titty che ha visto come Antonio si è avvicinato in fretta alla single Saretta, allontanandosi sempre più da lei.

"Io non sono più sicuro dei miei sentimenti", diceva Antonio in una vecchia clip. Non tanto lontano dalla realtà, il 27enne ha ribadito di avere dei dubbi sulla relazione. Antonio ha confessato inoltre di aver chiesto di sposarla solo per non sentire più la pressione, come se l'avesse fatto solo per accontentare Titty. Una confessione che ha lasciato anche Filippo senza parole.

Antonio e Titty non sono stati in grado di mantenere la calma durante il falò, urlandosi contro e accusandosi a vicenda di aver avuto atteggiamenti sbagliati dentro e fuori il programma. "Non posso fingere di dire che mi è mancata, perché non è così. E non posso dire che volevo sposarla, perché in realtà volevo solo vedere lei felice".

Le parole di Antonio, spingono Filippo Bisciglia a chiedere ai due come decidono di uscire dal programma. A tal proposito, il conduttore ha mostrato a Titty l'anello che lei stessa aveva lanciato nel fuoco la scorsa settimana. La ragazza lo rilancia tra le fiamme, chiudendo così definitivamente ogni rapporto con Antonio.

Lui, di conseguenza, accetta la scelta presa da Titty e non sembra mostrare alcun rammarico: "Sto bene adesso. Scelgo me stesso".