Terremoto Campi Flegrei, Lello Arena: "Qualcuno dica ai cittadini cosa fare"

"Ormai a Napoli c'è una continuità negli eventi sismici e quindi chi sta in città e sente questo fenomeno si aspetta che qualcuno che sa gli dica cosa fare, gli spieghi come affrontare la situazione nel caso in cui il terremoto dovesse arrivare addirittura a una magnitudo di 5. Ma purtroppo la situazione è un po' inerte, ferma. Sappiamo che ce ne saranno altre ma nessuno ci dice che dobbiamo fare. Dobbiamo scappare?''. E' quanto afferma l'attore e comico napoletano Lello Arena all'Adnkronos dopo la fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvenuta intorno all'1,25 la scorsa notte, ai Campi Flegrei e a Napoli, con epicentro a Pozzuoli. "Stanotte non ero a Napoli ma in viaggio - racconta - ho fatto subito un giro di telefonate per vedere se amici e parenti stessero bene e fossero al sicuro e tranquilli. La scossa è stata veramente forte ed è stata sentita da tutti. Ormai, suona strano, ma questa situazione critica sembra diventata la normalità. Ci sono tutta una serie di procedure che aspettavano di essere attivate proprio in funzione della imprevedibilità del fenomeno - sottolinea - E' chiaro che uno monitora ma tutto quello che dovrebbe essere già pronto per fronteggiare una situazione anche peggiore è un po' lasciato al caso . Ogni volta che c'è un terremoto la popolazione scende in piazza, poi c'è uno sciame di assestamento ma tra questa e la prossima scossa arriverà qualcuno a dare indicazioni chiare su come comportarsi?'', si chiede Arena.

''Io vivo a Roma ma lavoro a Napoli e quindi vado almeno tre volte a settimana a prendermi un po' di scosse anche io - scherza - spesso mi sono trovato nella zona di Fuorigrotta e Bagnoli e quando hai 100 ragazzi con te che stanno lì a studiare e arriva uno sciame sismico, l'unica cosa che puoi fare è usare il buon senso. Questa situazione va avanti da anni - ribadisce - e la nostra città viene sempre un po' abbandonata. E' sempre stato così e nulla è mai cambiato veramente", denuncia. "Mi rendo conto che la situazione è complessa e di non facile gestione - aggiunge Arena - ma bisogna dare più sostegno a chi, magari con dei bambini piccoli, si trova spiazzato ed è costretto a scendere in strada senza neanche sapere se è la cosa giusta da fare. Ci diano delle indicazioni, facciano dei comunicati seri e attendibili - ammonisce - Dobbiamo scappare? Restare? Non possiamo essere in balia degli eventi. E' vero che noi napoletani siamo abituati ad improvvisare ma se uno sa che si deve preparare da solo, perché non c'è modo di essere assistiti tra una scossa e l'altra, sarebbe meglio che ce lo facessero sapere'', conclude Arena.

(di Alisa Toaff)