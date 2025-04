La prima puntata di 'The Couple - Una vittoria per due' è andata in onda ieri, lunedì 7 aprile. A condurre il nuovo show di Canale 5, Ilary Blasi che ha spiegato le modalità del gioco ai telespettatori e alle otto coppie in gara che affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana. Ma com'è andata la prima puntata?

La battuta di Spinalbese

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti ufficiali della prima edizione di The Couple e sicuramente uno dei preferiti dei telespettatori al momento. L'hair stylist, infatti, è noto già al pubblico per essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 e per aver avuto una relazione con Belen Rodriguez, dalla quale è nata una figlia, la secondogenita della showgirl, Luna Marì. E sulla sua relazione ormai terminata con Belen, Spinalbese ha detto: "Uno dei miei più grandi amori è finito. Si può pensare a un futuro insieme avendo un dono, nostra figlia, che ci educa".

Il concorrente ha scoperto di essere in coppia nello show con Andrea Tabanelli, ma nel video di presentazione il parrucchiere ha scherzato con Ilary Blasi: "Ah non sei tu la mia compagna di avventura? Che peccato". "Mi avresti scelta?", ha risposto la conduttrice. "Certo", ha replicato.

"Cosa farei con la vincita? Vorrei portare te, Ilary, a cena fuori", ha scherzato nuovamente il concorrente stuzzicando la conduttrice televisiva.

Il riferimento a Helena Prestes

Dopo la prima puntata del reality, Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono ritrovati in giardino per una chiacchierata notturna. L'hair stylist ha dichiarato di non aver seguito la scorsa edizione del Grande Fratello, ma che conosceva bene Helena Prestes (i due hanno avuto una breve relazione nel 2022).

Jasmine ha così replicato: "Io l'ho visto, c'era mia zia, Amanda (Lecciso, ndr). Helena l'ho sentita prima di entrare qui". A questo punto l'hair stylist ha ammesso: "Io l'ho vista venerdì scorso".