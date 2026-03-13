circle x black
The Voice Generations, stasera 13 febbraio: le anticipazioni

L'appuntamento del venerdì con Antonella Clerici

Antonella Clerici - fotogramma/ipa

13 marzo 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
Stasera, venerdì 13 febbraio, andrà in onda il secondo appuntamento con 'The voice generations', lo spin-off di The Voice, condotto da Antonella Clerici, dove a sfidarsi sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di 'amore' e, soprattutto, da una grande passione: la musica.

La puntata in onda alle 21.30 su Rai 1 è dedicata alle 'Blind Auditions', in cui i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, dando le spalle ai concorrenti, ascolteranno le esibizioni dei gruppi in gara lasciandosi guidare solo dalle loro voci.

Se la performance li convincerà, potranno decidere di voltarsi, prima della fine dell’esibizione, per aggiudicarsi il gruppo nella propria squadra. Nel caso in cui più coach si voltino, sarà il gruppo a scegliere con quale giudice proseguire il percorso. Anche in 'The Voice Generations' i coach avranno la possibilità – una a testa per tutta la fase di 'Blind' - di bloccare un altro giudice tramite il tasto 'Super Blocco', impedendogli di portare quel gruppo nel proprio team.

Al termine della terza 'Blind', ciascun coach dovrà aver completato la propria squadra con 7 gruppi, ma sarà costretto, attraverso il meccanismo del 'Cut', a sceglierne solo 3. Saranno così 12 in totale i gruppi vocali che accederanno alla spettacolare Finale di venerdì 27 marzo dove sarà eletto il gruppo vincitore della seconda stagione di 'The Voice Generations'.

Una nuova edizione ricca di musica, emozione e divertimento dove ogni gruppo che si esibirà sul palco di The Voice Generations porterà la propria storia e ci farà conoscere il legame che spinge diverse generazioni a riunirsi sotto il segno della musica.

