The Voice Senior, stasera 12 dicembre: la semifinale

Per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il 'Knock Out'

12 dicembre 2025 | 06.53
Redazione Adnkronos
The Voice Senior torna stasera, venerdì 12 dicembre, su Rai 1. Terminate tutte le sessioni di 'Blind Auditions', le tradizionali 'audizioni al buio', per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il 'Knock Out', la semifinale del programma condotto da Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, in onda alle 21.30.

Nella scorsa puntata, i coach hanno già dovuto tagliare i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno. Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella 'Finale', in onda venerdì 19 dicembre, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior.

