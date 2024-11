Passato, presente e futuro di tanti ex allievi della scuola di 'Amici' di Maria De Filippi diventati protagonisti dello showbiz. Annunciato da Piersilvio Berlusconi alla presentazione estiva dei palinsesti Mediaset, arriva mercoledì 20 novembre in prima serata su Canale 5 'This is me', lo show che celebra le storie di tanti personaggi della musica e della danza che hanno visto il loro sogno realizzarsi e hanno mosso i primi passi proprio nella factory creata 24 anni fa dalla De Filippi. La conduzione è affidata a Silvia Toffanin, fortemente voluta dalla stessa Maria De Filippi, che ha preferito rimanere dietro le quinte per evitare l'autocelebrazione, ritagliandosi il ruolo di produttrice del programma, che è infatti prodotto da Fascino per Mediaset. Lo show alternerà le interviste ai protagonisti in studio, con esibizioni e materiale di repertorio sui loro primi passi.

Gli ospiti

Tra i protagonisti della prima puntata - a quanto apprende l'Adnkronos - ci saranno la popstar Emma Marrone, attualmente in tour nei palasport con il suo Emma In Da Town, il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè, Stash and The Kolors reduci dai grandi successi di 'Italodisco', 'Un ragazzo, una ragazza' e 'Karma' e le ballerine Marisol e Isobel.

Ma lo show, in tre puntate, intreccerà al racconto delle storie di questi artisti tanti momenti di spettacolo tra musica, danza e divertimento a cui contribuiranno grandi ospiti. Nella prima puntata ci saranno, tra gli altri, due ospiti musicali - Fabri Fibra e Fred De Palma - oltre al comico Francesco Cicchella, grande imitatore di popstar. Il cast artistico è curato da Friends & Partners, la regia è affidata a Stefano Vicario e la direzione artistica a Stéphane Jarny, che da diversi anni cura anche il Serale di 'Amici'. (di Antonella Nesi)