Una sorpresa per Silvia Toffanin. Mercoledì 4 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento dello show evento di Canale 5, This is me, e per la finale arriverà in studio Pier Silvio Berlusconi, compagno della conduttrice.

La sorpresa per la conduttrice

Stando alle anticipazioni, Pier Silvio Berlusconi entrerà nello studio di This is me come ospite d'onore per un saluto alla conduttrice e compagna SIlvia Toffanin. Nel gran finale dello show di Canale 5, l'amministratore delegato di Mediaset farà il suo ingresso in studio per ringraziare i telespettatori per i record raggiunti: la seconda puntata di 'This is me' è stata vista da 2.928.000 spettatori con il 21.14% di share.

This is me, lo show che ripercorre la storia dei talenti più amati di Amici, torna mercoledì con l'ultimo appuntamento. Dopo aver avuto in studio Emma Marrone , Annalisa , Alessandra Amoroso e tanti altri, Silvia Toffanin accoglierà l'attesissima Elodie e la ballerina Giulia Pauselli. E ancora, Enrico Nigiotti, Kledi Kadiu e Alberto Urso.

Non mancheranno per l'ultimo appuntamento gli insegnanti che hanno fatto la storia di Amici, come Garrison Rochelle. Dovrebbe fare il suo ingresso nello studio di Silvia Toffanin anche il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio.