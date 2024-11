Non sono mancate le sorprese per i talenti di 'Amici'

È andato in onda ieri sera, mercoledì 27 novembre, il secondo appuntamento di This is me, lo show evento di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che ha segnato uno share del 21.14% pari a 2 milioni 928mila telespettatori, oltre ad aggiudicarsi il primo posto dei programmi più commentati su X in Italia. La seconda puntata ha ospitato alcuni dei protagonisti di 'Amici' che hanno ottenuto la fama grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Il secondo appuntamento di 'This is me'

Alessandra Amoroso è stata una delle protagoniste della serata: la cantante salentina ha raccontato la sua esperienza tra i banchi di scuola di 'Amici' della nona edizione, dove è tornata a casa da vincitrice. Ma la partecipazione al talent non è stata semplice per Alessandra che era sempre in lotta con se stessa: "Maria De Filippi è stata una mamma per me e lo è ancora oggi. Ho passato tanti momenti difficili, ho pianto dall'inizio alla fine", racconta la 38nne. "Essere messa sempre in discussione non mi faceva dormire bene la notte. La scuola non l'ho vissuta benissimo, non me la sono goduta", conclude Alessandra Amoroso, consapevole che nonostante le difficoltà vissute, 'Amici' ha dato "vita" al suo sogno, quello di fare la cantante.

Altra grande ospite della puntata, Annalisa che ancora oggi ricorda bene tutte le critiche ricevute dentro la scuola di Amici: "Le critiche le ricordo, mi sono servite, così come mi servono oggi". "Con gli anni mi sono accorta che anche se sbagli, non fa niente, la volta dopo cerchi di fare meglio", ha aggiunto la cantante che ha partecipato all'edizione del 2011, arrivando seconda dopo Virginio Simonelli. Annalisa ha incantato lo studio di 'This is me' con un medley di alcuni brani più importanti della sua carriera: "Diamante lei e luce lui", "Il mondo prima di te". "Bellissima", "Mon Amour" tutto con voce e piano.

Momento indimenticabile, il duetto tra Gigi D'Alessio e il figlio LDA: i due si sono esibiti sulle note di 'Primo appuntamento'. Sulla passione del figlio, il cantautore napoletano ha detto: "Ha sempre amato la musica, e io ho fatto in modo che inseguisse questo sogno da solo. I genitori, quelli famosi, non devono mai chiedere favori. Sarebbe dannoso anche per i figli perché così non aiuti loro a creare la propria personalità".

Non sono mancate le lacrime. Durante il blocco con Andreas Muller, vincitore dell’edizione 2017 del talent, che ha ricordato la recente perdita della nonna: "Ho perso in un anno due persone per me molto care. Sono rimasto in Italia con la mia famiglia e ho scelto di costruire il mio futuro qua. Consiglio sempre di vivere i propri familiari il più a lungo possibile, perché ti mancheranno".