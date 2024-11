Emma Marrone è stata l’artista che ha aperto il primo appuntamento con This is me, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La sua esperienza ad Amici è cominciata nel 2009, quando Emma aveva solo 25 anni. "Io stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro, mia mamma chiamò la redazione di Amici, a mia insaputa, e poi sono andata a fare il provino e... mi ha cambiato letteralmente la vita".

La battaglia contro il cancro

L'avventura di Emma dentro la scuola di Amici non è stata semplice, c’è chi la giudicava e pensava che la sua voce non fosse adatta a fare la cantante: "Troppo rauca", dicevano alcuni professori. Ma Emma, alla fine ce l’ha fatta. Ha vinto l'edizione di Amici, dedicando la vittoria al suo paese Aradeo, e alla sua famiglia: mamma Maria, papà Rosario e il fratello Francesco.

“Era un periodo della mia vita in cui ero molto arrabbiata con la vita per la mia condizione di salute, la mia voce rifletteva la mia anima: ero spaventata, avevo paura della vita. Volevo riprendermi la mia rivincita”, ha detto Emma ricordando gli inizi della sua carriera. “Della mia battaglia contro il cancro non l’ho raccontato a nessuno dentro Amici, lo sapevamo solo io e Maria, non volevo passare da vittima”.

Emma ha fatto ballare lo studio di 'This is me' con un medley dei suoi maggiori successi del momento: 'Apnea', 'Hangover', 'Pretaporter'. "Amici mi ha cambiato la vita. Qui ho scoperto davvero cosa significa fare musica, è una scuola a tutti gli effetti", ha detto la salentina che sarà sempre grata a talent show di Canale 5, il suo trampolino di lancio.

Una carriera lunga 15 anni, con quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui uno vinto nel 2011 con il brano 'Non è l'inferno'. "Io ho avuto l'onore di collaborare con grandissimi artisti della musica italiana, sono grata di far parte nel mio piccolo nel mondo della musica italiana". "Dedico questo mio successo a me stessa, alla mia famiglia che mi ha sempre dato tanta libertà. Lo dedico anche a Maria De Filippi che è sempre stata un punto di riferimento per me. E in particolare, lo dedico al mio pubblico che non mi ha mai abbandonata in tutti questi anni", ha chiosato Emma.