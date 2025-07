Torna la kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma

Stasera, venerdì 4 luglio, quarto appuntamento di TIM Summer Hits, la kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Decine di grandi artisti del panorama italiano si esibiscono nei brani protagonisti dell'estate 2025.

Gli ospiti di questa sera

Ecco la scaletta, in ordine alfabetico, dei protagonisti della quarta serata sono: Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Finley e Nina Zilli, Ghali, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno, Michele Bravi e Mida, Nek, Nicolò Filippucci, Noemi, Planet Funk, Raf, Riki e Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Tananai, Tredici Pietro, Trigno. Ancora una volta, Roma e la suggestiva Piazza del Popolo faranno da cornice al grande evento musicale televisivo.

Dove e come seguire l'evento

Stasera l'appuntamento è in tv su Rai 1 alle 21.30 e in streaming su RaiPlay. TIM Summer Hits è disponibile in contemporanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico.