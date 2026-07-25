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Ascolti tv, 24 luglio: vince 'Tim Summer Hits' su Rai1 col 16,7% ﻿

Su Canale5 'L’Erede' al 14,2%

Carlo Conti e Andrea Delogu - fotogramma/ipa
Carlo Conti e Andrea Delogu - fotogramma/ipa
25 luglio 2026 | 11.56
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

'Tim Summer Hits' su Rai1 domina il prime time televisivo di ieri, venerdì 24 luglio, con 1.767.000 spettatori e il 16,7% di share (dalle 21:57 alle 00:21). Al secondo posto 'L’Erede' su Canale5, che raccoglie 1.509.000 spettatori con il 14,2% di share (21:56-00:20). In terza posizione 'Quarto Grado' su Rete4, che totalizza 897.000 spettatori pari al 9,2% (dopo la presentazione a 577.000 spettatori e il 4%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Chicago Fire' su Italia1 (858.000 spettatori, share 7%), 'Amiamoci finché siamo vivi' su Rai3 (672.000 spettatori, share 5%), 'L’Ispettore Coliandro 6' in replica su Rai2 (641.000 spettatori, share 5,1%), 'La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria' su La7 (403.000 spettatori, share 3%), 'I delitti del BarLume – Gatte da pelare' su Tv8 (328.000 spettatori, share 2,6%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (320.000 spettatori, share 2,5%).

In access prime time, domina 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 con 3.964.000 spettatori pari al 27,7%, preceduta da 'Gira La Ruota della Fortuna' a 3.073.000 spettatori e il 21,9%. Su Rai1, 'L’Eredità Summer' totalizza 2.474.000 spettatori pari al 17,3%.

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ascolti televisivi share prime time Rai1
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