Tiziano Ferro, a fine ottobre il nuovo album: "Sono un grande"

Il cantautore di Latina torna con un album frutto di oltre due anni di lavoro

Tiziano Ferro - Fotogramma / Ipa
Tiziano Ferro - Fotogramma / Ipa
24 settembre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
Uscirà il 24 ottobre 'Sono un grande', il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro. L’album, il primo su etichetta Sugar Music, sarà disponibile in tutti i negozi in formato Cd e vinile e in tutti gli store digitali. Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

"Perché se non sono ancora morto…Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande…e non me ne sono mai accorto!”, canta Tiziano nel brano che dà il titolo al disco "'Sono un grande' è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito", racconta il cantautore di Latina.

'Sono un grande' conterrà anche il singolo 'Cuore Rotto', brano che per la seconda settimana consecutiva si è piazzato in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in tutte le classifiche di Earone. Ma non è tutto. Il ritorno live con 'Stadi26' ha scatenato i fan e a poche ore dall’apertura delle vendite generali sono stati venduti oltre 200.000 biglietti portando a raddoppiare gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (7 e 10 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (27 e 28 giugno).

Tiziano Ferro Sono un grande tiziano ferro nuovo album 2025 tiziano ferro biglietti
