Tiziano Ferro tour 2026, in qualche ora polverizzati oltre 200mila biglietti. E si aggiungono due date

A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma

19 settembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
Un'altra settimana di grandi soddisfazioni per Tiziano Ferro. L’annuncio dell’atteso ritorno live con il tour Stadi26 è stato accolto con entusiasmo dal pubblico: a poche ore dall’apertura delle vendite generali, ha già polverizzato oltre 200mila biglietti.

A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno). I biglietti per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili in vendita generale dalle 10 di domani, sabato 20 settembre.

Ottimi risultati anche per il nuovo singolo ‘Cuore Rotto’, che conferma oggi la sua prima posizione in tutte le classifiche di Earone (italiana, indipendenti, tv, indipendenti tv e ovviamente la generale).

