Tommaso Paradiso torna live con nuova musica

Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un doppio annuncio: il ritorno dal vivo con un tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026 prodotto da Live Nation, e nuova musica con il singolo Lasciamene un po’ da questo venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio accompagnato dal videoclip su YouTube per Columbia Records - Sony Music Italy, già disponibile in presave.

A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, 'Lasciamene un po'' – prodotto da Simonetta – arriva a sopresa e conferma lo stile di Paradiso: una scrittura attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Le sonorità uniscono il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, per un brano romantico e coinvolgente.

Il tour nei palasport – occasione per ascoltare dal vivo nuova musica e grandi successi di Tommaso Paradiso – toccherà tutta Italia nella primavera del 2026: in partenza dal Palazzo dello Sport di Roma il 18 aprile, arriverà poi all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile, all’Inalpi Arena di Torino il 23 aprile, all’Unipol Arena di Bologna il 25 aprile, alla Kioene Arena di Padova il 26 aprile, al Mandela Forum di Firenze il 28 aprile e al Palapartenope di Napoli il 30 aprile.