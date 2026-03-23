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Too Hot to Handle Italia, la seconda stagione con Selvaggia Lucarelli: quando arriva

La seconda stagione in arrivo prossimamente su Netflix

Selvaggia Lucarelli - Too Hot To Handle
Selvaggia Lucarelli - Too Hot To Handle
23 marzo 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È in arrivo la seconda stagione di Too Hot to Handle, l’adattamento italiano del format più audace che ci sia, prodotto da Fremantle, prossimamente solo su Netflix.

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Al timone di questa seconda edizione un’ospite d’eccezione: Selvaggia Lucarelli che darà il via a un viaggio tra tentazioni e colpi di scena, in cui i concorrenti dovranno cercare di controllare i loro istinti per arrivare fino alla fine.

Un gruppo di single hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c'è una condizione: non bisogna cedere al desiderio. Riusciranno a resistere?

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TOO HOT TO HANDLE
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