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Travis Barker si è operato: "Avevo la mano intorpidita, ora so perché"

Il batterista dei Blink-182 ha rivelato tutto sul proprio profilo Instagram

Travis Barker in ospedale - Instagram
Travis Barker in ospedale - Instagram
08 ottobre 2026 | 12.56
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Travis Barker si è operato. Il batterista dei Blink-182ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la 'sindrome del tunnel cubitale', scoperta a causa dell'intorpidimento di braccio e dita. A rivelarlo è stato lo stesso Barker con una storia sul proprio profilo Instagram, che lo ritrae sul letto di ospedale accanto alla moglie, Kourtney Kardashian.

"Mi sono operato", ha scritto a corredo del selfie, "il mio braccio, la mano e le dita sono intorpiditi da quando ha suonato a un concerto il mese scorso. Lunedì, dopo il mio spettacolo, ho fatto un test neurologico e si è scoperto che avevo bisogno di un intervento di decompressione del tunnel cubitale per risolvere il problema del nervo".

La 'sindrome del tunnel cubitale', in particolare, si verifica quando un paziente ha un nervo compresso a livello del gomito e avverte intorpidimento al mignolo e all'anulare: "Volevo anticipare i tempi e togliermi il pensiero, così da poter continuare a suonare come so fare per molto, molto tempo", ha spiegato Barker, "dovrei stare bene tra qualche settimana". Poi ecco la battuta a Kardashian: "Non so perché mia moglie sembri così felice di questa cosa".

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