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Tredici Pietro diventa attore, interpreterà papà Gianni Morandi nel film su Lucio Dalla

A dare voce e corpo al grande Dalla - come anticipato dall'Adnkronos a luglio - sarà Valentino Aquilano

Gianni Morandi e Tredici Pietro - Ipa
Gianni Morandi e Tredici Pietro - Ipa
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18 settembre 2026 | 15.44
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Dalla musica alla recitazione. Tredici Pietro diventa attore: il giovane cantautore interpreterà papà Gianni Morandi nel film tv Rai su Lucio Dalla, con la regia di Ambrogio Lo Giudice, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Stefano Sardo. Lo riporta 'Repubblica Bologna'. A dare voce e corpo al grande Dalla - come anticipato dall'Adnkronos a luglio - sarà Valentino Aquilano.

La scelta del protagonista è stata frutto di una lunga serie di provini e premia un artista che ha dedicato la sua vita professionale alla musica di Dalla: pugliese di nascita e abruzzese d’adozione, canta Dalla fin da bambino e da anni porta avanti il suo vastissimo repertorio con la tribute band 'Ciao Lucio'. La naturale somiglianza fisica e vocale, unita alla cura degli arrangiamenti e alla capacità di intrecciare musica, racconti e aneddoti, ha dato vita negli anni a uno spettacolo capace di restituire l’energia, la poesia e l’ironia dell’artista bolognese. Un bagaglio che ora Aquilano porterà sullo schermo, in un ruolo che sembra cucito su di lui. Oltre alle date in giro per l’Italia con il suo gruppo, Aquilano è stato tra i protagonisti del programma 'Like a Star' sul Nove, condotto da Amadeus, dove i concorrenti erano chiamati a impersonare il loro idolo. Nel cast figurano inoltre Giovanna Mezzogiorno, che vestirà i panni della madre di Dalla, e Stefano Pesce quelli del poeta Roberto Roversi. Con quest'ultimo, il celebre Lucio ha prodotto tre celebri album: 'Il giorno aveva cinque teste' (1973), 'Anidride solforosa' (1975) e 'Automobili' (1976).

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Tredici Pietro film tv Rai Lucio Dalla Gianni Morandi Valentino Aquilano
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