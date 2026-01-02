circle x black
Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones, Victoria aveva 34 anni

Il corpo ritrovato nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California

Tommy Lee Jones - Fotogramma /Ipa
02 gennaio 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. Aveva 34 anni. Lo riferisce il sito di gossip hollywoodiani Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont San Francisco per un'emergenza medica. All'arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata morta sul posto. La scena è stata successivamente affidata alla polizia e all'Ufficio del medico legale per gli accertamenti del caso. La polizia di San Francisco ha confermato che gli agenti sono intervenuti alle 3:14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma al momento la causa della morte non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Victoria Jones era nata dal matrimonio tra Tommy Lee Jones e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. In giovane età aveva intrapreso una breve carriera nel mondo dello spettacolo, debuttando al cinema nel 2002 in "Men in Black II". In seguito aveva partecipato alla serie televisiva "One Tree Hill" (2003) e al film "Le tre sepolture" (2005), diretto dal padre, al quale aveva collaborato anche la matrigna Dawn Laurel-Jones come fotografa di scena. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei rappresentanti dell'attore. (di Paolo Martini)

