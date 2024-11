L'attore e modello sudcoreano Song Jae-lim, star del reality show 'We Got Married' e di molte serie tv del Paese asiatico, è stato trovato morto nella sua casa di Seoul: aveva 39 anni. Un portavoce della polizia ha dichiarato che il corpo di Song è stato trovato nel quartiere Seongdong intorno alle 12:30 da un amico che aveva in programma di pranzare con l'attore, secondo quanto riportato dai media coreani.

Ipotesi sulla morte

La causa della morte non è stata rivelata, ma fonti della polizia hanno spiegato che non ci sono segni apparenti che fanno pensare a un omicidio o a una scena criminale. In casa è stato trovato un biglietto, ha precisato la polizia, spiegando che la famiglia non ha voluto l'autopsia. La polizia ha aggiunto che indagherà sulla causa della morte seguendo le procedure standard. La stampa coreana avanza così l'ipotesi del suicidio.

Chi era

Song (il cui nome è scritto anche come Song Jae-rim) era nato Seul il 18 febbraio 1985 e ha iniziato la carriera giovanissimo come modello per le collezioni di Juun. J, Herin Homme e Ha Sang Beg, apparendo anche su molte riviste di moda. Come attore ha debuttato nel 2009 nel film 'Actresses'. La sua popolarità è aumentata grazie al ruolo di un guerriero fedele al re nella serie tv 'Moon Embracing the Sun' (2012), in cui è apparso in 20 episodi, e poi per quello di un sicario nella serie 'Two Weeks' (2013). In seguito ha guadagnato ulteriore popolarità partecipando al reality show del 2014 'We Got Married', apparendo in 38 episodi. E' poi apparso da protagonista in 'Uri Gap-soon-i', 61 episodi tra il 2016 e il 2017). Ha recitato tra le altre serie in 'Borg Mom', 'Secret Mother', 'Ildan tteugeopge cheongsohara!', 'Ajik natseoreun', 'Work Later, Drink Now'. Tra le ultime apparizioni di Song c'è un ruolo da protagonista nel film d'azione e commedia 'Get Rich', diretto da Yang Tae-jin, la cui post-produzione è iniziata a fine settembre.