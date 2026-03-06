Trump canta Sal Da Vinci, il deepfake virale sui social

Un Donald Trump in completo blu, camicia bianca e inconfondibile cravatta rossa che, invece di tenere un comizio, intona appassionatamente 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. È il video deepfake che sta spopolando nelle ultime ore sui social network, da TikTok a Instagram, diventando rapidamente virale.

Nel filmato, generato con l'intelligenza artificiale, il presidente degli Stati Uniti viene mostrato mentre canta e balla con tanto di coreografia la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 in un contesto che evoca un grande evento pubblico.