Trump canta Sal Da Vinci, il deepfake virale sui social

Il presidente degli Stati Uniti in un video generato dall'AI

06 marzo 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
Un Donald Trump in completo blu, camicia bianca e inconfondibile cravatta rossa che, invece di tenere un comizio, intona appassionatamente 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. È il video deepfake che sta spopolando nelle ultime ore sui social network, da TikTok a Instagram, diventando rapidamente virale.

Nel filmato, generato con l'intelligenza artificiale, il presidente degli Stati Uniti viene mostrato mentre canta e balla con tanto di coreografia la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 in un contesto che evoca un grande evento pubblico.

donald trump ai sal da vinci sanremo 2026
