circle x black
Cerca nel sito
 

Tu si que vales al via stasera 27 settembre: Paolo Bonolis come new entry

Torna il talent show di Canale 5

Tu si que vales
Tu si que vales
27 settembre 2025 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 27 settembre, al via la dodicesima edizione di 'Tu Si Que Vales', il talent show di successo che torna al sabato sera in prime time su Canale5 con nuove performance che coinvolgono ed emozionano il pubblico in studio e a casa.

Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico.

Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono 'grandi' personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici - soprattutto della sua favorita Ferilli - e regala allo show momenti di grande ilarità.

A giudicarli la new entry Paolo Bonolis, che si unisce ai confermati volti di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare). A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tu si que vales canale 5
Vedi anche
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza