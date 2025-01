Tv, a 'Farwest' il mistero del Caravaggio rubato a Palermo

Questa sera, 24 gennaio, in prima serata su Rai3, torna la trasmissione di Salvo Sottile con un’inchiesta sull’opera d’arte più ricercata di sempre. 'FarWest' si mette infatti sulle tracce della Natività di Caravaggio, secondo l'Fbi la tela 'most wanted' al mondo. Il quadro fu trafugato a Palermo in una notte di ottobre nel 1969, poi passò nelle case dei più importanti boss di Cosa Nostra. Diversi pentiti di mafia raccontano il viaggio rocambolesco compiuto dall’opera, che pare sia finita in Svizzera, nelle mani di un noto collezionista. È davvero li che si nasconde? Tra le altre inchieste della puntata in onda questa sera un’indagine sul mondo dei 'guru' della numerologia tanto amati dai Vip, un reportage sullo stato delle scuole pubbliche italiane, tra strutture fatiscenti, precariato e aggressioni al corpo docente.

Infine, un racconto della mania del fitness e i possibili rischi per la salute: se praticato in eccesso, lo sport può accelerare l’invecchiamento anziché contrastarlo. 'FarWest' accende un faro in un settore dominato sempre più dall’estemporaneità che dalla professionalità. Tra gli ospiti in studio di Salvo Sottile: Selvaggia Lucarelli , Luca Ricolfi, Antonella Viola. FarWest è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme alle inviate e agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iati', Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.