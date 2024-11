Ultimo sta per diventare papà di un bambino. A svelare il nome del nascituro 'provvede' Antonello Venditti. "Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere", dice il cantautore, ospite di Mara Venier a 'Domenica In', spolierando il nome del figlio di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della famosa showgirl Heather Parisi, e di Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico.

La coppia, attualmente a New York in attesa della nascita, non aveva ancora pubblicamente rivelato il nome del bambino, di cui si conosceva solo l'iniziale 'E'. La gravidanza era stata annunciata durante una delle date romane del tour estivo del giovane cantautore romano.

Il rapporto tra Jacqueline e Ultimo è diventato di dominio pubblico nel 2021. I due si sono conosciuti attraverso amici comuni e da allora la loro relazione è cresciuta, diventando sempre più solida. Ultimo, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha comunque mostrato in diverse occasioni il suo amore per Jacqueline: dal brano scritto per lei 'Quel filo che ci unisce' al video di 'Altrove' che ha come protagonisti i due innamorati.