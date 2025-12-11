Un tango per la Pace a piazza Navona, l'iniziativa di Daiana Guspero

La star del tango argentino: "Sono contro la guerra, come madre, come artista invito tutti a ritrovare la nostra umanità'. Viviamo in un tempo molto fragile, ballare il tango significa socializzare, entrare in empatia, in ascolto della persona che si ha accanto"

Un grande milonga nel cuore di Roma, tra i mercatini natalizi e le luci di piazza Navona, un palcoscenico di oltre 200 metri quadrati che vedrà esibirsi tangheri che giungeranno da tutta l'Italia e non solo. Una milonga che nasce come messaggio di pace, fortemente voluta dall'assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale e affidata alla regia di una star del tango argentino, Daiana Guspero. Il 20 dicembre, dalle 21 fino ad oltre mezzanotte, si ballerà dunque nella capitale, accompagnati dalle melodie dei grandi maestri argentini, da Gardel a Piazzolla, con un dj live.

"Una milonga per ritrovare l'armonia tra gli uomini e i popoli - racconta all'Adnkronos Daiana Guspero, artefice di una altra milonga, lo scorso marzo, organizzata per papa Francesco sul piazzale dell'ospedale Gemelli dove il pontefice era ricoverato - Viviamo in un tempo molto fragile e sento fortissimo il desiderio che ogni nostro passo, ogni respiro condiviso possa trasformarsi in messaggio di pace. La serata romana non è solo un evento spettacolare, ma un invito a ritrovarci più umani, più vicini, ogni donna, ogni uomo presente, l'uno per l'altro".

"Ballare il tango significa socializzare, entrare in empatia, in ascolto della persona che si ha accanto - ha aggiunto Daiana Guspero - Sognavo da tempo questa grande milonga nel cuore della capitale. Lo ripeto, abbiamo bisogno di pace, di abbracci, di tenerezza, di condivisione. Sono contro la guerra - ha concluso- Come madre, come donna, come artista".