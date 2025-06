'Uomini e donne' e 'Tradimento' i programmi tv più visti di nascosto

Dal pubblico viene giudicata una tv trash e stucchevole, della quale si criticano gli eccessi e le cadute di stile, ma poi lontani dagli occhi indiscreti si assiste alle puntate del corteggiamento fra tronisti e aspiranti fidanzate o a saghe turche tra faide, corna e giravolte sentimentali. Secondo una ricerca del quotidiano Libero, che ha rielaborato i dati della multinazionale dei media OmnicomMediaGroup, ci sono almeno 3 milioni di italiani che guardano "di nascosto" programmi che mai ammetterebbero in pubblico di seguire, come essi stessi confessano agli amici sui social.

Scomponendo i dati Auditel, risulta che format banditi da qualsiasi narrazione nei ceti medio-alti raggiungono vette di ascolto presso target pregiati segnatamente insegnanti, docenti universitari, manager, imprenditori. In testa nel consumo più elitario si piazza proprio "Uomini e donne", un vero fenomeno televisivo, che conquista le classi dirigenti del Paese sia nel day time che nelle edizioni notturne, ma il 35% del target che lo guarda non lo dice ad amici e conoscenti. Seguono ben 4 soap trasmesse attualmente o nel recente passato su Canale 5: seconda piazza per "Tradimento", la serie turca del momento messa in pausa da Mediaset, con grande rammarico di tutto il pubblico, e che tornerà a settembre e che il 28% non ammetterebbe mai in pubblico di guardarla. Terzo posto per "Endless Love", altro serial anatolico la cui puntata finale lo scorso 4 febbraio ha conquistato la prima serata con 2.764.000 spettatori e il 14.6% di share con quasi 40mila spettatori connessi sui device tecnologici, per lo più giovani e laureati. Ma di questi ben uno su 4 non dice di guardarla. Quarta posizione per il sempiterno "Beautiful" che, dopo circa 9.200 puntate trasmesse nel nostro Paese in quasi 35 anni (il 4 giugno ricorre proprio il 35° anniversario della prima puntata trasmessa in Italia), continua a mantenersi su una media di oltre 2 milioni di spettatori col 20% circa di share (punte del 18% fra le classi medio alte). Anche in questo caso il 19%, soprattutto donne, non rivela alle amiche di seguire tutti gli episodi.

Chiude la top 5 un altro fenomeno andato on air su Canale 5 in prima tv fino a un anno fa e poi in replica su Rete 4 fino a marzo 2025, ovvero "Terra amara", la prima soap turca che veramente ha lasciato il segno rivoluzionando i palinsesti e conquistando picchi di spettatori sopra i 3 milioni e superando il 20% di share in prime time (punte del 17% fra insegnanti, manager, avvocati). Molti uomini l'hanno vista, ma lo dichiara solo uno su sei.

Sesto posto in classifica per "Temptation Island", il reality show estivo di Canale 5 campione d'ascolti che ha tenuto medie di share del 29% con oltre 3 milioni di spettatori medi, di cui però il 15% non ammetterebbe mai di guardarlo. Settima una serie rivelazione stavolta Rai, ovvero "Il paradiso delle signore", che anche nell'ultima stagione trasmessa da Rai 1 nel pomeriggio si è fatta prepotentemente spazio nei palinsesti a suon di puntate sempre oltre il 20% di share: il 10% però non svela di seguirla.

Ottavo il "Grande Fratello", il reality più longevo che mantiene intatto il suo zoccolo duro di aficionados (anche l'ultima edizione su Canale 5 ha tenuto una media superiore ai 2 milioni di spettatori), ma che un buon 7,5% non vuole far sapere agli altri che lo guarda. Altro show di vecchia data al nono posto, "L'isola dei famosi", tuttora in onda su Canale 5 con Veronica Gentili alla conduzione, che attira sempre circa 2 milioni di spettatori a puntata; ma il 5% del target considerato ne nega la visione.

Chiude questa top 10 "La ruota della fortuna", il fortunato game show di Mediaset storicamente guidato da Mike Bongiorno e riportato in auge da Gerry Scotti tra la fine del 2024 e gennaio 2025 su Canale 5 riscuotendo un ottimo seguito nel preserale con medie sui 3 milioni di spettatori, ma il 3% si rifiuta di ammettere che lo guardava.