A distanza di una settimana da quando Valentina Cabassi e il rapper Ernia sono diventati genitori, l'influencer torna sui social. Su TikTok racconta il parto, un'esperienza positiva che rifarebbe subito, e su Instagram pubblica alcuni scatti mentre passeggia spingendo la carrozzina con un outfit aderente che mostra il fisico magro a pochi giorni dalla nascita della piccola Sveva.

Il parto

In un video, Valentina Cabassi ha ripercorso la giornata del 7 luglio, in cui è venuta alla luce la primogenita nata dalla relazione con il compagno Matteo Professione, alias Ernia. "Per me è stata un'esperienza incredibile, non ho niente di negativo da dire. È stato veramente meraviglioso. Mi hanno detto che il fatto che io mi sia allenata molto in gravidanza ha facilitato il tutto perché io ero molto elastica. Non so se mi ha aiutato anche il té di foglie di lampone che ho bevuto a partire dalla trentaquattresima settimana di gravidanza. Per me è stata un'sperienza magica che rifarei ora", ha detto su TikTok.

Nel video l'influencer ha raccontato la presenza costante del compagno, il supporto dell'ostetrica Fabiana, l'epidurale che le ha permesso di vivere il travaglio senza dolori, il parto rapidissimo con la piccola Sveva nata dopo sole tre spinte. "Quando avevo la bimba appoggiata qua io e Matteo ci siamo guardati e ci siamo chiesti: 'Ma come è possibile?' È una magia. Lei era stupenda, ci siamo innamorati all'istante", ha detto. "Siamo estremamente felici. Sono solo un po' stanca perché la bambina ha una settimana e un giorno", ha spiegato.

Le polemiche per le foto dopo il parto

"Abbiamo scoperto le passeggiate, ci piacciono molto", scrive Cabassi su Instagram pubblicando degli scatti in cui indossa una tuta aderente mentre spinge la carrozzina della figlia. Tra i tantissimi commenti di follower che si congratulano per la forma smagliante della neo mamma, c'è anche chi la critica proprio per aver pubblicato queste foto.

"Ti apprezzo molto proprio come persona, ma dai….questa 'passeggiata' con questa tutina è chiaramente per mettere in mostra quanto sei bella e in forma e per acchiappare complimenti. Non credo tu abbia bisogno. Inoltre questa gara social a chi torna in forma prima, per qualcuno può essere frustrante e pericolosa", scrive un'utente. Valentina Cabassi non esita a rispondere: "Ma quale gara? Posto mie foto come ho sempre fatto. Mi sono allenata fino a due giorni prima di partorire e questo è il mio corpo al momento".