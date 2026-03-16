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Valentina Merli, da Bologna al palco di Los Angeles per l'Oscar: chi è

La produttrice unica candidata italiana dell'edizione 2026 ha ritirato la statuetta per il Miglior Cortometraggio Live Action, vinto dal suo film 'Two People Exchanging Saliva'

A sinistra Valentina Merli con Natalie Musteata e Alexandre Singh - (Afp)
A sinistra Valentina Merli con Natalie Musteata e Alexandre Singh - (Afp)
16 marzo 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella notte più importante per il cinema mondiale, quella degli Oscar 2026, un pezzo d'Italia ha trionfato. La produttrice bolognese Valentina Merli è salita sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ritirare l'Oscar per il Miglior Cortometraggio Live Action , vinto dal suo film 'Two People Exchanging Saliva' (premiato ex aequo con 'The Singers'). Unica candidata italiana dell'edizione 2026, Merli ha trasformato la sua nomination in una vittoria storica.

Nata a Bologna nel 1973, ha un percorso formativo che non nasce direttamente nel mondo del cinema. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto privato comparato, la sua passione per la settima arte, coltivata fin da giovane nelle sale del Cinema Lumière della Cineteca di Bologna, prende il sopravvento. La svolta arriva con uno stage a Eurimages , il fondo del Consiglio d'Europa per il sostegno alle coproduzioni cinematografiche. Questa esperienza si rivela fondamentale e, dopo un primo periodo sui set a Roma, nel 1999 decide di trasferirsi in Francia. A Parigi costruisce le fondamenta della sua carriera, fondando insieme a Violeta Kreimer la casa di produzione Misia Films, specializzata sia in cortometraggi che in lungometraggi d'autore.

Il suo nome è legato a produzioni di rilievo internazionale, come 'Lacci' di Daniele Luchetti, film che ha avuto l'onore di aprire la Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, e 'Combat d'amour en songe' del celebre regista cileno Raúl Ruiz. Il progetto che le è valso la statuetta più ambita è un'opera suggestiva. Diretto da Natalie Musteata e Alexandre Singh, 'Two People Exchangeing Saliva' è un cortometraggio di 35 minuti girato in bianco e nero. Il film immagina un mondo distopico in cui il bacio è un atto sovversivo, proibito e punibile con la morte. Al centro della narrazione, ambientata in un grande magazzino, c'è la storia d'amore clandestina tra i due protagonisti. La protagonista femminile è interpretata da Zar Amir Ebrahimi , attrice iraniana naturalizzata francese acclamata per le sue performance in film come 'Holy Spider' e 'Tatami'.

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