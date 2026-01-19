circle x black
Valeria Marini canta, Fiorello ride e la mamma della showgirl gli dà ragione

Gianna Orrù: "Ha ragione Fiorello a prendere in giro Valeria. Ma perché si mette a cantare? Vada a lezione"

Fiorello e Gianna Orrù
Fiorello e Gianna Orrù
19 gennaio 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valeria Marini canta, Fiorello ride e, Gianna Orrù, la mamma della showgirl, si schiera a La volta buona. Le performance canore di Valeria Marini diventano un segmento de La pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello.

"Sentite la versione di 'Brava' di Mina cantata da Valeria Marini... Pensate, quando Mina ha sentito questa versione di Valeria Marini si è rotolata nel letto. Mina non esce mai da Lugano ma quando ha sentito questa versione si è messa in viaggio verso Roma. 'Che vieni a fare?', le ho chiesto. 'Io sono contro la violenza ma questa volta farò un'eccezione'", la 'ricostruzione' di Fiorello. Quindi, ecco l'audio della versione di 'Bambola' interpretata da Valeria Marini a Domenica In. "Signori, la bambola è morta!", annuncia Fiorello.

Mentre scorrono le immagini, nello studio di La volta buona Gianna Orrù ascolta e commenta. Il verdetto della mamma di Valeria Marini è senza appello: "Ha ragione Fiorello a prendere in giro Valeria. Ma perché si mette a cantare? Vada a lezione, si studia e si impara a cantare, come tutte le cose".

