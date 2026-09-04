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Venezia 83, il Premio Mimmo Rotella al regista Andrea Pallaoro - Video

04 settembre 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Premio Fondazione Mimmo Rotella 2026 è stato assegnato ad Andrea Pallaoro per il film "The Echo Chamber". La cerimonia di premiazione si è svolta alla Collezione Peggy Guggenheim, nella cornice del Giardino delle sculture e della terrazza di Palazzo Venier dei Leoni, in occasione della 83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Giunto alla sua venticinquesima edizione, il Premio rinnova il dialogo tra cinema e arti visive che ne ha segnato l'identità fin dalla nascita e che affonda le proprie radici nel rapporto profondo di Mimmo Rotella con l'immaginario cinematografico. Il Premio Fondazione Mimmo Rotella è stato conferito ad Andrea Pallaoro per "The Echo Chamber", opera capace di trasformare il linguaggio cinematografico in esperienza visiva, materia espressiva e autentica ricerca artistica.

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