Venezia 83, Renzo Rosso: "L'Ai è solo positività, aiuterà a migliorare la qualità della vita" - Video

"Per me l'intelligenza artificiale è solo positività". Renzo Rosso guarda con fiducia alla rivoluzione tecnologica e, intervistato dall'Adnkronos alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta il rapporto tra innovazione, creatività e futuro a partire da "Be Brave", il film diretto da Francesco Carrozzini e presentato fuori concorso nella sezione Venice Open. Il documentario ripercorre la storia dell'imprenditore, fondatore di Diesel nel 1978 e del gruppo OTB, Only The Brave, nel 2002, e utilizza in modo esteso l'intelligenza artificiale generativa, trasformandola in una componente strutturale del linguaggio visivo e del processo produttivo.