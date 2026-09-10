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Venezia 83, Renzo Rosso: "L'Ai è solo positività, aiuterà a migliorare la qualità della vita" - Video

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10 settembre 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per me l'intelligenza artificiale è solo positività". Renzo Rosso guarda con fiducia alla rivoluzione tecnologica e, intervistato dall'Adnkronos alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta il rapporto tra innovazione, creatività e futuro a partire da "Be Brave", il film diretto da Francesco Carrozzini e presentato fuori concorso nella sezione Venice Open. Il documentario ripercorre la storia dell'imprenditore, fondatore di Diesel nel 1978 e del gruppo OTB, Only The Brave, nel 2002, e utilizza in modo esteso l'intelligenza artificiale generativa, trasformandola in una componente strutturale del linguaggio visivo e del processo produttivo.

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