Verissimo, Ambra Orfei: "Mio marito morto il giorno di Natale, è stato come perderlo due volte"

Il racconto di Ambra nel salotto di Silvia Toffanin

13 dicembre 2025 | 18.21
Redazione Adnkronos
"Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto". Ambra Orfei ospite oggi, sabato 12 dicembre, a Verissimo ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa del marito Gabriele Piemonti, avvenuta il 25 dicembre 2022.

"Un minuto prima parlava con me - ha raccontato - e un minuto dopo diceva di avere la nausea, poi giramenti di testa e di chiamare un'ambulanza". La prima persona a soccorrere il marito è stata la stessa Ambra: "Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto: dal massaggio cardiaco alla respirazione bocca a bocca. Sono stati i 20 minuti più terribili della mia vita".

Orfei ha raccontato che l'ambulanza è arrivata solo dopo mezz'ora: "Ho dovuto insistere per farmi mandare l'ambulanza, mi dicevano: 'Ma è Natale. Ho dovuto dire a un certo punto: 'Cosa devo dirvi per farvi venire qua? Che mio marito sta morendo?' Poi hanno iniziato a darmi indicazioni su come fare il massaggio cardiaco e su come fare la respirazione bocca a bocca".

Un incubo che ancora oggi Orfei ricorda con sofferenza: "Quando è arrivata l'ambulanza, l'hanno portato via. Il giorno dopo mi hanno detto che aveva superato la notte, ma che aveva l'elettroencefalogramma piatto e che quindi dopo otto ore avrebbero dovuto staccare le macchine. È stato come perderlo due volte".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
ambra orfei verissimo canale 5
