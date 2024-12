Nuovo appuntamento oggi, sabato 14 dicembre con Verissimo su Canale. Tanti gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30.

Nella puntata di oggi troveremo l’ironia di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in coppia, per il 31° anno consecutivo, alla conduzione di Striscia la Notizia. Per la prima volta saranno in studio, per parlare del loro difficile percorso di vita, Justine Mattera e sua sorella Jessica.

E ancora, dai primi passi mossi ad Amici al successo internazionale, sarà ospite Alberto Urso, intervista ritratto per Alessandra Martines e tutte le emozioni dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella accompagnata da suo papà Alessandro.

Infine, sarà a Verissimo, con il suo racconto toccante, Camilla Mancini, figlia del grande allenatore e giocatore di calcio Roberto, per parlare del suo romanzo dal titolo 'Sei una farfalla'.