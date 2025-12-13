circle x black
Verissimo, Mercedesz Henger: "Ho avuto un'infezione in gravidanza. Il rapimento? Non ricordo nulla"

Con Mercedesz, anche la madre e attrice Eva Henger

Eva e Mercedesz Henger - fotogramma/ipa
13 dicembre 2025 | 17.42
Redazione Adnkronos
Dalla gravidanza difficile al rapimento. Mercedesz Henger e la mamma Eva sono state ospiti oggi a Verissimo per un'intervista di famiglia, in cui la figlia ha parlato di un momento delicato che ha passato recentemente durante la sua gravidanza. Mercedesz infatti diventerà presto mamma della piccola Aurora.

La gravidanza di Mercedesz Henger non è stata facile all'inizio: "Sono stata poco bene. Ho avuto un’infezione all’appendice. In gravidanza è una cosa importante. Fortunatamente siamo riusciti a combatterla con l’uso degli antibiotici e mangerò in bianco fino a febbraio", ha detto Mercedesz. La mamma Eva ha confessato di aver avuto molta paura: "Mi sono spaventata perché eravamo insieme quando ha iniziato a sentire dolori così forti, le ho detto di andare subito in ospedale".

Il rapimento

"A due anni Mercedesz è stata rapita. L’abbiamo cercata per 5 ore, una giornata orribile, pensavo di non rivederla più, ero incinta di Riccardino e sono finita in ospedale perché sono stata male a causa dello choc", ha raccontato Eva Henger a Verissimo ricordando il brutto episodio.

Alla fine si è scoperto che: "Una vicina di casa, mamma di due maschietti, ha preso per mano Mercedesz perché era innamorata di lei e avrebbe voluto avere anche lei una figlia femmina". Fortunatamente, Mercedesz non ricorda nulla di quel brutto episodio: "Mi ricordo che mi hanno messo a giocare a videogioco, poi sono diventata intrattabile perché ero lì da tanto tempo e volevo la mamma".

