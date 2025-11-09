circle x black
Verissimo, ospiti e interviste di oggi domenica 9 novembre

Gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
09 novembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 9 novembre, con il secondo appuntamento del weekend, in onda alle 16.00 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste inedite.

A Verissimo Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo 'Gigi e Vanessa insieme'.

In studio i mille talenti e i nuovi progetti di un artista con quarant’anni di carriera: Max Giusti.

Inoltre, l’ironia e l’umanità di Valentina Persia, le emozioni di Fiordaliso e la storia, tra luci e ombre, di Leopoldo Mastelloni.

E ancora, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi, con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio.

Infine, in studio la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018, quando, l’allora marito, il carabiniere Luigi Capasso esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di suicidarsi.

