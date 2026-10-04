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Verissimo, oggi domenica 4 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin

In onda oggi il secondo appuntamento del weekend con il talk show di Canale 5

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
04 ottobre 2026 | 06.51
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 4 ottobre, su Canale 5 va in onda 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Ecco gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin.

Gli ospiti

Caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin.

A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di 'Zelig'. E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno: Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colo’, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate.

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Verissimo Canale 5 Silvia Toffanin Andrea Sempio Chiara Poggi
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