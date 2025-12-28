circle x black
Verissimo, Ornella Muti: "Papà è morto davanti ai miei occhi". Poi, la verità su Celentano

L'intervista dell'attrice riproposta oggi a Verissimo

Ornella Muti - fotogramma/ipa
28 dicembre 2025 | 17.38
Redazione Adnkronos
Dalla morte prematura del padre alla verità sul suo rapporto con Adriano Celentano. Oggi Verissimo ha riproposto l'intervista di Ornella Muti dove l'attrice si è raccontata senza filtri.

L'attrice ha ricordato papà Mario, scomparso quando aveva lei solo 11 anni: "È morto davanti a me, non cancellerò mai quell'immagine. Non siamo mai preparati, soprattutto quando siamo piccoli, è stato faticoso". Il padre sognava per lei la carriera da medico: "Non credo che se lui fosse ancora qui avrei fatto l'attrice. Papà era molto geloso di me".

Ornella Muti ha poi chiarito il suo rapporto con Adriano Celentano con cui ha lavorato sui set di due film. "Per me, quando ho avuto delle storie, pensavo di amare. Non ho mai pensato di avere una storia tanto per", ha ammesso l'attrice, 70 anni, che nel suo libro 'Questa non è Ornella Muti' parla anche del cantante. Ripensando alla loro relazione oggi, Ornella Muti ha detto: "Se torno indietro e non guardo il dopo - cioè a tutto il gossip - è stata una bellissima avventura".

Durante la relazione con Adriano Celentano, Ornella Muti era legata a Federico Fachinetti, diventato poi suo marito. "Con Federico ne abbiamo parlato, è stato un problema che abbiamo risolto soprattutto grazie a lui che è un uomo molto intelligente", ha raccontato l'attrice.

