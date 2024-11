Ospiti oggi, sabato 2 novembre, a Verissimo Diandra Pecchioli e Valerio Palma. La coppia di Temptation Island è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. L'appuntamento è alle 16:30 su Canale 5.

Chi sono Diandra Pecchioli e Valerio Palma?

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island ha permesso a Diandra Pecchioli e Valerio Palma di consolidare il loro amore. Lei, 37 anni, è medico veterinario e imprenditrice. Lui, 44 anni, è un impiegato statale. Stanno insieme da 7 anni e mezzo, convivono da 7, a Roma. A scrivere alla redazione del docureality è stata Diandra. Valerio, come ha raccontato la stessa imprenditrice, le ha chiesto di lasciare le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove lui ha la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Per Valerio è importante vivere appieno la relazione e prima di partecipare al reality credeva che i ritmi di vita che avevano, dovuti al lavoro di lei, non gli permettevano di coltivare il loro amore.

Obiettivi di vita diversi hanno spinto la coppia a partecipare a Temptation Island. Il percorso nei villaggi ha aiutato Diandra e Valerio a capire di amarsi ancora: sono usciti insieme, con la promessa di un amore eterno. A distanza di un mese i due hanno mantenuto la scelta presa davanti al falò. Felici e sorridenti, Diandra e Valerio si sono presentati a Filippo innamorati, ancora più di prima. Con gli occhi pieni di luce, proprio come una coppia felice dovrebbe essere.